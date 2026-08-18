Zaolino (Fismic): "Menarini, Irpinia e lavoratori ingannati" "I nodi di una privatizzazione forzata sono arrivati al pettine"

"Il Governo Meloni ha fallito sulla vertenza Menarini": così si apre il comunicato della Fismic/Filcom di Avellino e del coordinatore generale Giuseppe Zaolino. "La “privatizzazione” spacciata come la panacea di tutti i mali, non ha risolto i problemi e adesso la guerra tra i Soci rischiano di pagarla l'Irpinia e gli oltre 400 lavoratori di Flumeri. - si legge nella nota diffusa - Questa mattina presso la Sede Provinciale della Fismic/Filcom di Avellino il Coordinatore Generale Giuseppe Zaolino ha incontrato un gruppo di lavoratori di Flumeri guidati dalla RSU Giovanni Garofano. La situazione sta diventando insostenibile dichiara Zaolino, i nodi di una privatizzazione forzata sono arrivati al pettine. Come sindacato non possiamo assistere a questa guerra giudiziaria, senza intervenire".

"Su questa vertenza bisogna fare piena luce"

"È arrivato il tempo di farsi sentire, chiamando a raccolta tutti i soggetti politici e istituzionali che vorranno metterci la faccia. Il Presidente dell'Ente Provincia Fausto Picone può essere il coordinatore di questa nuova fase di protagonismo sociale, Nei prossimi giorni bisogna chiamare a raccolta il Presidente Fico, i Consiglieri Regionali eletti in Irpinia, i Sindaci della Provincia, le Organizzazioni Sindacali alla presenza, di tutti i lavoratori. Misureremo la coerenza della politica e dei politici conclude Zaolino. Su questa vertenza bisogna fare piena luce. Sono stati sprecati centinaia di milioni di Euro e adesso non siamo più disponibili a pagarne le conseguenze": così la Fismic/Filcom nel comunicato.