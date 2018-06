Un dossier per Di Maio, Morano lancia Sylos Labini Attesa per il comizio del vicepremier in via Matteotti. Nel centro destra l'attore in campo

Uno sguardo alle previsioni del tempo, un occhio al cielo facendo gli scongiuri: il rischio pioggia annunciato per domani ad Avellino non spaventa il Movimento Cinque Stelle pronto al comizio di chiusura della campagna elettorale con l'intervento del vicepremier Luigi Di Maio sul palco di via Matteotti. Ore 11.30 l'orario previsto per l'ultimo grande evento della campagna elettorale pentastellata, che il canale regionale 696 tv otto Channel trasmetterà in diretta tv. Di Maio non incontrerà le delegazioni dei lavoratori di Ipercoop e ex Irisbus ma le due vertenze saranno al centro del dossier che il candidato sindaco Vincenzo Ciampi consegnerà nelle mani del ministro del Lavoro.

Sylos Labini per Morano. Il candidato sindaco del centro destra Sabino Morano l'aveva annunciato: Sylos Labini sarà il direttore del teatro Gesualdo in caso di vittoria elettorale. E l'attore-regista è stato il protagonista della manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Morano, che intanto ha rilanciato l'appello di Giuseppe Gargani agli elettori: “La scelta in queste elezioni per l'elettore di Avellino è semplice: non può premiare l'amministrazione uscente perché regalerebbe alla città un tormento amministrativo come quello che vi è stato per cinque anni; non si può suicidare e deve valutare la ricandidatura dei consiglieri uscenti come una mancanza di rispetto per gli avellinesi;. non può votare per la lista di Cinque Stelle perché renderebbe un danno alla città: avremmo una amministrazione come quella di Roma e come il nuovo governo che certamente fra tre mesi ci farà vedere il “cambiamento” in peggio che determinerà per il paese. Le altre liste civiche sono senza identità e senza anima e non possono rappresentare la città. La coalizione, ha detto Gargani, ha come candidato sindaco Sabino Morano , l'unico tra i candidati che conosce problemi di Avellino e che ha l'entusiasmo e la cultura per risolverli. La coalizione è l'unica capace di garantire stabilità e una strategia per la città di Avellino”.

pi. mel.