Elezioni consiglio provinciale ad Avellino: seggi insediati Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani

Si sono regolarmente costituiti il seggio centrale e la sottosezione per le elezioni del consiglio provinciale di Avellino, con il formale insediamento degli uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio domenica dalle ore 20:00, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibili sul sito internet della Provincia di Avellino https://www.provincia.avellino.it/hh/index.php.

Nel corso della giornata di domani verranno rese note le percentuali di affluenza al seggio centrale e alla sottosezione alle ore 12:00, alle ore 17:00 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 20:00.

Nella giornata di lunedì 16 marzo 2026, l’ufficio elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti alle ore 15:30, presso la sala consiliare “Aula Pietro Foglia” della Provincia di Avellino.