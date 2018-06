Avellino, è il giorno del voto: primo dato sull'affluenza Otto aspiranti sindaci. Alle 12.00 ha votato poco più del 20 per cento degli aventi diritto.

Alle ore 12, ad Avellino, hanno già votato oltre 9700 cittadini per un affluenza del 20,86 per cento. Sono complessivamente oltre 45mila gli elettori chiamati a votare per il rinnovo della squadra di governo del capoluogo irpino.

Otto aspiranti sindaci per la successione della fascia tricolore Paolo Foti: Nello Pizza, Sabino Morano, Vincenzo Ciampi, Dino Preziosi, Luca Cipriano, Nadia Arace, Massimo Passaro, Giuliano Bello. Sostenuti complessivamente da 18 liste per 565 nomi. Si preannuncia una sfida all'ultimo voto e molto combattuta fino alla fine, proprio alla luce dei tanti candidati in campo e a sostegno degli aspiranti sindaci.

Nello specifico:

- A sostegno di Nello Pizza, per la coalizione di centrosinistra, troviamo le liste Partito Democratico, Avellino Democratica, Avellino libera è progressista, Insieme Protagonisti, Avellino è popolare, Avellino rinasce, Davvero Avellino.

- Ad appoggiare il candidato del centrodestra cittadino, Sabino Morano, le liste Forza Italia, Lega Salvini Campania, UDC e Noi con Avellino.

- Dino Preziosi è invece sostenuto dalle liste La svolta inizia da te e Fratelli d’Italia

- Unica lista per il Movimento Cinque Stelle che ha come candidato sindaco Vincenzo Ciampi

- MaiPiù è la lista che sostiene Luca Cipriano

- La sinistra cittadina si affida alla lista SiPuò in favore della candidata Nadia Arace

- Massimo Passaro è sostenuto dalla lista civica Cittadini in Movimento

- CasaPound sostiene il candidato Giuliano Bello

Alle precedenti amministrative, nel 2013, avevano votato oltre 36mila avellinesi. Una votazione che fu seguita dal ballottaggio fra il candidato del centrosinistra e poi vincitore, Paolo Foti, e quello che riuniva diversi gruppi del centrodestra, Costantino Preziosi detto "Dino". Al ballottaggio i votanti si attestarono su poco più del 50 per cento. Foti superò la soglia dei 15mila voti.