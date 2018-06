Irpinia, si vota: candidati comune per comune e affluenza LIVE Non solo Avellino. Ecco l'affluenza alle 12.00 e gli aspiranti sindaci nei venti comuni al voto

Oltre ad Avellino solo venti gli altri comuni della provincia irpina chiamati al voto, per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Di seguito i dati sull’affluenza alle 12 e i candidati in campo.

Affluenza alle ore 12.00:

Aquilonia - affluenza ore: 12.00 - 13,75%

Bagnoli Irpino - affluenza ore: 12.00 - 16,44%

Cairano - affluenza ore: 12.00 - 6,96%

Caposele - affluenza ore: 12.00 - 17,73%

Casalbore - affluenza ore: 12.00 - 25,62%

Conza della Campania - affluenza ore: 12.00 - 13,83%

Forino - affluenza ore: 12.00 - 21,44%

Gesualdo - affluenza ore: 12.00 - 20,46%

Greci - affluenza ore: 12.00 - 16,39%

Lapio - affluenza ore: 12.00 - 20,12%

Lauro - affluenza ore: 12.00 - 21,26%

Marzano di Nola - affluenza ore: 12.00 - 19,29%

Mugnano del Cardinale - affluenza ore: 12.00 - 30,10%

Quadrelle - affluenza ore: 12.00 - 27,07%

Rocca San Felice - affluenza ore: 12.00 - 8,98%

San Potito Ultra - affluenza ore: 12.00 - 25,18%

Sant’Angelo dei Lombardi - affluenza ore: 12.00 - 10,46%

Summonte - affluenza ore: 12.00 - 21,73%

Torre Le Nocelle - affluenza ore: 12.00 - 27,30%

Vallata - affluenza ore: 12.00 - 19,67%

Tutti i candidati sindaci in corsa:

Ad Aquilonia quattro candidati sindaci per poco più di 2200 votanti: Antonio Caputo (Aquilonia Futura), Giancarlo De Vito (Uniti per Aquilonia), Antonio Iannece (Aquilonia responsabile) e Donato Cataldo (Aquilonia Popolare e Democratica)

A Marzano di Nola c’è un’unica lista guidata da Franco Addeo, a Cairano sfida invece fra Rosalba Crocco (Costruiamo il futuro) e Luigi De Angelis (Democrazia e sviluppo), a Bagnoli irpino “sfida rosa” per la successione di Nigro: si sfidano Marilena Vivolo (Bagnoli Libera) e Teresa Di Capua (Progetto per Bagnoli)

A Caposele, per lo scranno di sindaco, corrono Luigi Casale (Caposele Risorge) e Lorenzo Mellillo (La Primavera Caposele). Una sfida per tre, invece, a Casalbore dove si sfidano: Raffaele Fabiano (Libertà e Progesso), Pierfrancesco Resce (Cambiamo Casalbore) e Paolo Gambarota (Casalbore nel cuore). A Gesualdo sfida fra Edgardo Pisiri (Il Sole) e Domenico Forgione (La Vela), per Greci invece si contendono la fascia tricolore Nicola Luigi Norcia (Greci guarda al futuro) e Salvatore Giuliani (Democrazia Cristiana-Udc). Corsa a tre a Conza della Campania dove si sfidano Luigi Ciccone (Conza al Centro), Raffaele Giuseppe Farese (La Luna) e Pasquale Imbriani (Progetto Comune per Conza). A Rocco San Felice i candidati sindaci sono Guido Cipriano (Insieme per Rocca) e Giuseppe Fiorillo (Uniti per Rocca, mentre a Vallata è sfida a tre fra Giuseppe Toto (Uniti per Vallata), Rocco Branca (Siamo Vallata) e Giuseppe Leone (Una mano per Vallata).

A Lapio corrono per la poltrona di sindaco Vito Carbone (Cambiamo Lapio) e Trisa Lepore (Noi e Voi per Lapio). A Sant’Angelo dei Lombardi sfida fra Marzo Marandino, sostenuto dal sindaco uscente Rosanna Repole, e Nicola Santoro. A Summonte il sindaco uscente Pasquale Giuditta, che mira al bis, sfida Carmine De Lucia, a Torre le Nocelle corsa a due fra Antonio Cardillo e Roberto Di Iorio, mentre a San Potito Ultrà Pasquale Nazzaro sfida Gerardo Cataldo.

A Forino, dopo il commissariamento, “gareggiano” Antonio Olivieri (Forino in Movimento), Lorenzo D’Argenio (E’ l’Ora di Cambiare) e Rosario Lamberti (Per Forino). A Quadrelle si vota per scegliere fra Antonio Capriglione (Noi Quadrelle Bene Comune) e Simone Rozza (Quadrelle Civica). A Mugnano del Cardinale corsa a due fra Alessandro Napolitano (Terra Nostra) e Gianni Colucci (Nuova Alleanza Popolare). A Lauro sfida fra il sindaco uscente, Antonio Bossone (Ora si deve) e Franco Iovino (PiùLauro).