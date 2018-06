Lite al seggio tra candidati: tensione a San Tommaso Il caso oggi ad Avellino

Lite fuori dal seggio ad Avellino. E' accaduto in questa giornata di chiamate alle urne nel capoluogo irpino nella periferia Sud della città.

In uno dei rioni più popolosi, cioè Rione San Tommaso, due candidati pare si siano affrontati verbalmente. Si tratta di due personaggi particolarmente noti nel Rione popolare. Tutto sarebbe accaduto per la contesa di un voto. Secondo alcuni rumors uno dei due candidati, entrambi in lista con lo stesso candidato sindaco, pare abbia tentato di convincere un elettore a dirottare la sua scelta su di lui. Ciò non è sfuggito all’altro candidato al quale pare fosse stato promesso quel suffragio dall’elettore.

Una piccola scaramuccia che avrebbe visto i due lanciarsi qualche invettiva di troppo, dinanzi a molti cittadini approdati al seggio per esprimere la propria scelta. Un lite degerata pare fino al punto di trascendere in offese e lancio di pezzi di cibo.

Sull’episodio sono stati chiamati a fare luce i rappresentanti delle forze dell’ordine presenti in quel seggio.