VOTO LIVE. Ciampi (5Stelle): nessuna alleanza al ballottaggio Diffusi i primi sondaggi. Pd e 5Stelle avanti. Deluda il centrodestra

23.40: Il deputato dei Cinque Stelle Generoso Maraia ai microfoni di 696: «Io penso che il risultato è molto soddisfacente. Una vera impresa. Poco più di trenta candidati contro un’armata di oltre trecento. La matematica non è della nostra parte, ma la gente sì. Io provengo da Ariano, sentiamo una grande attenzione nei confronti di Avellino. Si stanno preparando diverse liste per i comuni irpini anche in vista del prossimo anno. Chiediamo ad Avellino un atto di coraggio. Quello ottenuto dal Pd (exit pollo: 38 per cento al 41 per cento) è il minimo che potevano ottenere. Luigi Di Maio ha detto che di sicuro i rapporti con sindaci Cinque Stelle saranno più fluidi, rispetto ad altre forze politiche che si sono mantenuti più chiusi rispetto alle istanze dei cittadini. Come Movimento Cinque Stelle saremo comunque vicini a tutti i sindaci del territorio per creare una rete, a prescindere dall'appartenenza politica».

23,35. La soddisfazione di Ciampi. Comitato dei 5Stelle. Vincenzo Ciampi: «Questi dati sono incoraggianti, primo obiettivo il ballottaggio. Innescare processo di cambiamento. Avellino vuole voltare pagina. Ma adesso non è ancora il caso di commentare voti così parziali. Confermo che non faremo nessun apparentamento, i nostro unici interlocutori sono i cittadini».

23,40. Sorprende l'affluenza bassa a Sant'Angelo dei Lombardi, non arriva neppure al 40 per cento.

23,28. Soddisfazione nel centrosinistra. Nel comitato elettorale di Nello Pizza si vive già un clima di grande soddisfazione dopo la diffusione degli exit poll. Ma non mancano gli inviti alla prudenza, si tratta solo di una proiezione e non di voti reali. E' previsto nei prossimi minuti l'arrivo del candidato Nello Pizza.

23.31 - Affluenza in Irpinia: Al momento la media dell'affluenza di elettori in Irpinia, quando non sono ancora noti i dati di Avellino, Mugnano del Cardinale e Forino, si attesta sul 57,91 per cento. Più bassa rispetto a quella nazionale.

23,01 – Pizza e Ciampi avanti. I primi exit poll diffusi da Irpinia Tv – si tratta naturalmente di risultati che attendono una verifica – darebbero al ballottaggio il candidato del centro sinistra Nello Pizza e il rappresentante del Movimento 5Stelle, Vincenzo Ciampi. Entrambi confermano i risultati che erano stati diffusi negli ultimi sondaggi.

Pizza avrebbe ottenuto tra il 38 e il 40 per cento. Il Movimento si attesterebbe intorno al 25 (con un recupero di voti nelle ultime ore forse sollecitato dal comizio del ministro Luigi Di Maio).

Per gli exit poll il risultato del centro destra di Sabino Morano non sarebbe positivo, poco sopra il dieci per cento: i pronostici gli attribuivano invece un 20 per cento e un testa a testa con il Movimento 5Stelle per accedere al ballottaggio.

La civica di Luca Cipriano si attesta su un buon dodici per cento. Nadia Arace, Dino Preziosi e Massimo Passaro, sarebbero invece tra il tre e il cinque per cento. Più indietro Casapound. Nei prossimi minuti arriveranno anche i dati reali, saranno importanti per stabilire l'attendibilità degli exit poll.

21.04 - Foto nella cabina elettorale (Avellino) Un 45enne fermato nella cabina elettorale col telefonino, dopo aver scattato una foto, in una sede scolastica di Rione Valle. L'uom è stato denunciato dai carabinieri e il suo telefonino sequestrato.

18.54 - Lite all'esterno del seggio (Avellino) Insulti e spinte a San Tommaso, all'esterno di un seggio, fra due candidati che appoggiano lo stesso candidato sindaco. Alla base del litigio ci sarebbe un "voto conteso": uno dei due avrebbe provato a far cambiare la preferenza a un elettore. Un comportamento che avrebbe indispettito l'altro candidato.