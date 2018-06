Marzano di Nola, voti a valanga per Franco Addeo Quorum ampiamente superato

Voti a valanga per la lista “La Torre” a Marzano di Nola. Essendo l’unica forza in campo, sarebbe bastato il 51% dei voti degli aventi diritto per sancire l’elezione di Franco Addeo a successore di Trifone Greco. Quorum ampiamente superato: l’affluenza delle 23.00 registrata è stata del 78,94%.

LA TORRE

Franco ADDEO - candidato sindaco

Raffaele ADDEO

Vincenzo ARIANO

Dalila IOVINO

Umberto NAPPI

Carmelinda SORRENTI

Salvatore SEPE

Vincenzo VECCHIONE

Massimo MUTO

Raffaele TORINO

Andrea CORBISIERO