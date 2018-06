Summonte: Giuditta cala il tris, è terzo mandato Sono stati 615 i voti per il sindaco uscente

di Simonetta Ieppariello

Pasquale Giuditta vince a Summonte. La sfida del terzo mandato consecutivo per la fascia tricolore è stata vinta grazie alla fiducia e conferma di un elettorato compatto e sodale, con la fascia tricolore da dieci anni alla guida del piccolo comune gioiello alle falde del Partenio. Una conferma accolta con gioia e brindisi dal primo cittadino e suoi sostenitori che alle 4 hanno assistito al completamento dello spoglio nei quattro seggi. Sorridente e grato Giuditta è stato in prima linea in ogni fase delle settimane di vigilia del voto.

A contendersi la "fascia tricolore" in una lunga e articolata campagna elettorale erano stati Carmine De Lucia con la lista "SummonteSì" e Pasqualino Giuditta "Per Summonte". Alle ore 12 ha votato il 21,73% mentre alla scorsa tornata l'11,58%. Gli aventi diritto sono 770 uomini (50,86%) e 744 donne, (49,14%). Le urne sono aperte dalle ore 7 e il voto è continuato fino alle 23.

SUMMONTE - Affluenza: 72,26% - Tot. voti: 1094

Lista "Per Summonte" con candidato a sindaco Pasquale Giuditta 57,69% 615 voti

Lista "Summonte Si" con candidato a sindaco Carmine De Lucia 42,31% 451 voti