Irpinia, ecco i 20 sindaci eletti. Avellino al ballottaggio Nel capoluogo sfida fra Pizza (centrosinistra) e Ciampi (M5S). Ecco i sindaci eletti in Irpinia.

Dopo otto ore di spoglio il quadro, relativo alle amministrative nei comuni irpini, è in larga parte definito. Nel capoluogo, quando mancano dieci sezioni da scrutinare, si va verso il ballottaggio fra il candidato del centrosinistra, Nello Pizza, e quello del Movimento Cinquestelle, Vincenzo Ciampi. Sono stati eletti venti nuovi sindaci in Irpinia: eccoli di seguito.

I NOMI DEI SINDACI ELETTI E I VOTI RACCOLTI

Aquilonia: Giancarlo DE VITO è stato eletto sindaco con 438 voti (37,11%), contro i 385 (32,62%) di Antonio Caputo, i 238 (20,16%) di Donato Cataldo e i 119 (10,08%) di Antonio Iannece

Bagnoli Irpino: Teresa Anna DI CAPUA è stata eletta sindaco con 1035 voti, battendo Maria Vivolo che si è fermata a 1021 voti.

Cairano: Luigi DE ANGELIS si conferma sindaco. Ha ottenuto un plebioscitario 87,89 per cento (167 voti). Rosanna Crocca si è fermata a 23 preferenze (12,10 per cento).

Caposele: Lorenzo MELILLO è il nuovo sindaco di Caposele. Ha raccolto 1.626 voti (66,25%) superando lo sfidante Luigi Casale che si è fermato a 828 (33,74%)

Casalbore: Raffaele FABIANO è stato eletto sindaco con 682 voti (53,07%) contro i 435 (33,85%) raccolti da Pierfrancesco Resce

Conza della Campania: Luigi CICCONE è stato eletto sindaco di Conza della Campania con 550 voti (49.86%) contro i 547 (49,59%) di Luigi Imbriani e i 6 (0,54%) di Raffaele Giuseppe Farese.

Forino: Antonio OLIVIERI è stato eletto sindaco con 1766 voti (51,42%) contro i 1435 (41,78%) di Lorenzo D'argenio e i 233 (6,78%) di Rosario Lamberti

Gesualdo: Edgardo PESIRI è stato eletto sindaco con 1300 voti (50,72%) contro i 1263 (49,27%) di Domenico Forgione

Greci: Nicola Luigi NORCIA è il sindaco di Greci: ha sconfitto il candidato alla fascia tricoloreSalvatore Giuliani (Democrazia Cristiana-Udc). Norcia ha raccolto 463 voti pari al 97,88% contro i 10 voti del suo sfidante che corrispondono al 2,11%.

Lapio: Maria Teresa (detta Trisa) LEPORE è il nuovo sindaco: ha raccolto 604 voti (53,73%) e sconfitto il candidato Vito Carbone che si è fermato a 520 voti (46%).

Lauro: Antonio BOSSONE si aggiudica nuovamente la fascia tricolore del comune di Lauro con 1935 voti (82,16%) contro i 420 voti (17,83%) raccolti da Francesco Iovino.

Marzano di Nola: Francesco ADDEO

Mugnano del Cardinale: Alessandro Napolitano è stato eletto sindaco con1832 voti (50,80%), sconfiggendo Giovanni Colucci che ne ha raccolti 1774 (49,19%)

Quadrelle: Simone ROZZA è il nuovo sindaco. Ha raccolto complessivamente 822 voti pari al 62,46% contro i 494 voti di Antonio Capriglione che corrispondono al 37,53%.

Rocca San Felice: Guido CIPRIANO è il nuovo sindaco di Rocca San Felice. Ha trionfato raccogliendo 361 voti pari al 55,79% contro i 286 dello sfidante: cifra che corrisponde al 44,20%.

San Potito Ultra: Pasquale NAZZARO è stato eletto sindaco con 639 voti pari al 62,46%, contro i 384 voti raccolti da Gerardo Cataldo (37,53%)

Sant'Angelo dei Lombardi: Marco MARANDINO è stato eletto sindaco con 1374 voti (54,39%) contro i 1152 voti raccolti da Nicolino Santoro (45,60%)

Summonte: Pasquale GIUDITTA si conferma sindaco con 615 voti (57,69%) contro i 451 voti raccolti da Carmine De Lucia (42,30%)

Torre le Nocelle: Antonio CARDILLO è la nuova fascia tricolore con 477 voti a fronte delle 431 preferenze dello sfidante Roberto Di Iorio

Vallata: Giuseppe LEONE è sindaco di Vallata dopo aver sconfitto con1.492 (76,04%) gli sfidanti Giuseppe Toto che ha raccolto 4 voti (0,20%) e Rocco Branca che ha raggiunto 466 voti (23,75%)

L'AFFLUENZA

Il dato sull'affluenza, ad Avellino, è inferiore a quello delle Politiche di marzo ma anche alle amministrative di cinque anni fa. Poco più di 33.100 votanti (71%). La maggioranza ha deciso di esprimere la propria preferenza di mattina, alle 12 infatti era andato a vorare il 20 per cento degli aventi diritto, ma poi la quota non è lievitata, rivelando il probabile disinteresse o comunque distacco di una parte di città rispetto alla vita amministrativa. In provincia una delle quote di partecipazione più basse si è toccata a Sant'Angelo dei Lombardi dove Marco Marandino ha trionfato, in un'ideale percorso di continuità rispetto alla fascia tricolore uscente, Rosanna Repole.