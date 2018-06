Gentiloni ad Avellino, il Pd lancia la volata a Pizza Domani l'ex premier atteso in città a una iniziativa a sostegno del candidato sindaco

Per Avellino Città Capoluogo” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà domani, venerdì 15 giugno, con inizio alle ore 19.00, presso la Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. All’incontro interverranno Nello Pizza, candidato alla carica di sindaco di Avellino impegnato nel turno di ballottaggio del prossimo 24 giugno, e l’onorevole Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pizza: iniziativa di rilievo. «Quella di domani – commenta Nello Pizza – è una iniziativa istituzionale di grande rilievo. Con l’onorevole Gentiloni, infatti, affronteremo una riflessione ampia su quelle che sono le opportunità sul tappeto per restituire ad Avellino una nuova centralità in termini produttivi, strategici e di pianificazione. Gentiloni è stata figura di garanzia importante per una fase delicata del nostro Paese. Sono certo che il suo esempio potrà essere molto utile alla vigilia dell’avvio di una nuova stagione per la nostra città».

Salta il confronto con Ciampi. Pizza è reduce dall'aspro botta e risposta con il candidato avversario Vincenzo Ciampi che aveva invitato a un confronto pubblico. Ma con i toni che sta assumendo il dibattito politico in vista del ballottaggio il faccia a faccia potrebbe essere controproducente.

Il rebus della nuova giunta. Nel frattempo il candidato sindaco del centrosinistra conferma di “avere le idee chiare sulla futura giunta, che però annuncerà solo a giochi fatti”. Perché? E' chiaro che Pizza punti a tenere tutte sulla corda tutti i candidati delle sette liste, in particolare quelli che non ce l'hanno fatta a entrare in prima battuta nell'aula del consiglio comunale. Con la nomina di assessori interni ci potrebbe essere lo scorrimento nelle liste, con la possibilità dei primi non eletti di essere ripescati. Staremo a vedere.

