Pizza chiede il confronto, ma Ciampi preferisce il blog Il candidato del centrosinistra rilancia la proposta di un faccia a faccia. Il grillino va sul web

Verso il ballottaggio Nello Pizza torna a sfidare Vincenzo Ciampi dei Cinque Stelle. "Sono ancora in attesa di una risposta sulla mia proposta di un confronto. Per il turno di ballottaggio - spiega Pizza - la sfida è tra i due candidati sindaco. Ed è giusto che i cittadini si facciano un’idea compiuta circa il progetto che ciascuno di noi vuole realizzare in caso di vittoria. Da Ciampi mi aspettavo un cenno di riscontro per avviare l’organizzazione del confronto e per definire le modalità. Ma niente di tutto questo. Comprendo che lui sia molto impegnato ad organizzare l’agenda per i ministri che caleranno in città, mutuando una pratica molto in voga nella tanto vituperata Prima Repubblica. Evidentemente non comprende come il punto focale della competizione del 24 giugno sia proprio il confronto tra i due candidati sindaco, tra le due opzioni in campo, tra due idee diverse di Avellino, due modi diversi di intendere l’attività amministrativa e politica". "Capisco che Ciampi in queste ore sia impegnato a provare accordi di ogni genere, anche i più innaturali possibili, ma mi va di segnalargli – conclude Pizza – come il confronto gli potrà dare la possibilità di spiegare se si tratta di moralità a doppio binario, di ipocrisie o se davvero la città ha bisogno del governo di salute pubblica come in maniera bislacca ed estrosa vanno sostenendo. Senza copione, dico a Ciampi, senza tutori e ventriloqui. Lo deve agli elettori, ai cittadini che, a parole, dice di voler riscattare. Aspetto una risposta".

Ciampi: liberiamo Avellino. “Il 24 giugno liberiamo Avellino”. Titola così l’intervento di Vincenzo Ciampi “Il Blog delle stelle”, il blog nazionale del Movimento Cinque Stelle, che pubblica la lettera-appello del candidato sindaco di Avellino a poco più di una settimana dal ballottaggio del 24 giugno. Intanto, con una nota Ciampi replica direttamente alla richiesta di Pizza di un confronto. “Excusatio non petita, un mettere avanti le mani senza che ce ne fosse bisogno. Caro avvocato Pizza, il marziano che è in lei è ritornato sulla terra. Il candidato del centro-sinistra, a distanza di circa 20 giorni dalla volta in cui l’ho sfidato io per prima pubblicamente, ora mi chiede, in maniera nervosa ed ansiosa, il confronto e sta facendo anche pressione ogni giorno, tramite qualche televisione amica, per organizzarne uno “pilotato”. Un po’ troppo tardi, caro Pizza, non trova?”. Sul blog invece Ciampi aveva analizzato la situazione politica dopo il voto. “I dati parlano chiaro, il Movimento 5 Stelle ad Avellino ha più che quadruplicato i voti di lista e più che triplicato i voti al sindaco rispetto alle elezioni al Comune di 5 anni fa. Siamo ora ad uno storico ballottaggio, nonostante per abbatterci abbiano messo insieme decine di liste”, scrive Ciampi che prosegue: “Ma questa volta i cittadini avellinesi hanno voluto dare una possibilità al cambiamento. Oltre il 60% degli avellinesi ha già scelto di non votare per la vecchia politica. Per questo siamo fiduciosi e convinti che superato il fardello del voto all'amico o al parente di turno, possiamo finalmente puntare sul nuovo, sulle competenze e sull'onestà. Avellino ne ha un disperato bisogno. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto la cappa del clientelismo. Per troppo tempo le partecipate pubbliche sono state usate dai partiti come affare privato. Pochi giorni fa abbiamo avuto il primo governo a guida Movimento 5 Stelle della storia della Repubblica, la Terza Repubblica, Repubblica dei cittadini. Il 24 giugno è il momento di realizzare lo stesso obiettivo ad Avellino e possiamo farlo soltanto tutti insieme. Solo così il 24 giugno sarà il giorno della libertà”. Intanto il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle prosegue a ritmo intenso la campagna elettorale. Il programma è ricco di impegni soprattutto nei quartieri della città. Oggi Ciampi ha incontrato i cittadini di Valle, nel pomeriggio sarà a San Tommaso. Nei prossimi giorni si sposterà, supportato dai candidati al consiglio comunale, a rione Mazzini, Picarelli, rione Parco.

pi.mel.