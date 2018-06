Fronte comune contro Pizza: "Diamo una spallata al sistema" Preziosi, Morano e Cipriano invitano a votare M5S al ballottaggio: basta con il mal governo del Pd

di Pierluigi Melillo

Hanno deciso di fare fronte comune per contrastare la corazzata del centro sinistra al ballottaggio. E favorire indirettamente la vittoria del Movimento Cinque Stelle per un “governo del cambiamento” anche ad Avellino. Scendono in campo i candidati a sindaco sconfitti al primo turno. Avrebbero dovuto forse pensarci prima a puntare su un cartello elettorale più ampio. Ma ora Morano (centro destra), Cipriano (Mai Più) e Preziosi (La svolta inizia da te) cercano comunque di essere protagonisti della sfida finale del ballottaggio. Con loro anche Nadia Arace di Si Può, che però non ha partecipato alla conferenza stampa, mantenendo evidentemente le distanze dal punto di vista politico con alcune forze in campo, come la Lega.

Dino Preziosi è stato esplicito nel suo appello agli avellinesi: “Invitiamo a votare Cinque Stelle – ha annunciato Preziosi - perché non possiamo appoggiare il Pd che abbiamo contrastato per cinque anni. Vorremmo fermare un percorso che ha portato la città allo sfascio. Avellino non ha futuro ma in consiglio comunale ci troviamo le stesse persone che hanno sostenuto Foti”.

Sabino Morano (Centro destra): “Noi veniamo da storie diverse ma abbiamo dato la disponibilità dei nostri numeri elettorali in consiglio a chi volesse formare un governo in discontinuità rispetto alla situazione attuale. Tutto qui”.

Luca Cipriano (Mai Più): “E' un voto di assoluta coerenza,. Noi ci siamo candidati per essere forze antisistema e combattere il malgoverno di questi ultimi cinque anni. Non potremmo mai sostenere Pizza che di questo sistema di potere è il collante, o meglio la foglia di fico. Non scendiamo a patti o apparentamenti. I nostri consiglieri comunali aggiunti ai Cinque Stelle e a Si Può possono garantire governabilità in forte discontinuità con il malgoverno della città di Avellino. Invitiamo gli avellinesi a un gesto di libertà. Vogliamo dare una spallata al sistema”.