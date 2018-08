Attacchi a Pd e a Morano, Ciampi: "Mai violenza nel confronto" Il sindaco del M5S esprime la sua solidarietà. E dopo il crollo di Genova chiede più controlli

Il sindaco Ciampi interviene sugli ultimi episodi di cronaca avvenuti ad Avellino e che hanno avvelenato ulteriormente il clima politico. "Due episodi violenti - scrive Ciampi su facebook - quelli che la cronaca di oggi ci restituisce nei confronti di un partito politico (PD) e di un consigliere comunale (Morano). Porto la mia solidarietà e quella della giunta, del consiglio e dell'intera città a coloro che sono stati colpiti nei simboli politici e nella funzione amministrativa. Auspico un clima di concordia e di unità anche nel confronto politico che richiede passione e determinazione, ma mai violenza".

I controlli sui viadotti. Alla luce del crollo del ponte Morandi di Genova il sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, ha fatto partire dal comune capoluogo una lettera agli enti preposti. “La sicurezza prima di tutto, sempre. Soprattutto adesso, alla luce dei gravi fatti che si sono verificati a Genova”. Questa mattina il sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, ha inviato alla Società Autostrade per l’Italia, all’Anas, a Ferrovie dello Stato, alla Provincia di Avellino, all’Azienda speciale acqua comune Napoli e alla Prefettura di Avellino, una nota con la quale si chiede di far pervenire al Comune, entro quindici giorni, “adeguata documentazione riguardante i livelli di sicurezza e lo stato manutentivo dei cavalcavia e dei sottopassi ricadenti nel territorio comunale di Avellino”. “Il nostro obiettivo è quello di avere, in tempi immediati, uno screening preciso e dettagliato sullo stato di salute delle suddette infrastrutture – precisa il primo cittadino del M5S -. La giunta sta lavorando, in queste ore, sulle priorità e sulle urgenze da affrontare. E la sicurezza - conclude nella nota il sindaco Ciampi - è sicuramente una di queste. Dobbiamo avere dati certi dai quali partire”.