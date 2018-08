Caso Chianche, D'Amelio assicura: pronti a rivedere le scelte La presidente del consiglio regionale a tutto campo nell'intervista in onda su Otto Channel 696 tv

La presidente del consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio - ospite della rubrica “Punto di vista” in onda su Otto Channel canale 696 tv - ha confermato la disponibilità del governo regionale a rivedere il progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio nel comune della Valle del Sabato. Una risposta a quanti già si stanno preparando alla manifestazione di protesta in programma il prossimo 15 settembre. “Nel parlerò con il vicepresidente Bonavitacola – ha spiegato la D'Amelio – se ci sono delle proteste da parte della popolazione è giusto e doveroso andare a un confronto. Si possono trovare anche altre soluzioni, purché siano condivise”. Ma la D'Amelio su un punto è categorica: “Gli impianti di compostaggio vanno fatti, per giunta non hanno nessuna ricaduta dal punto di vista ambientale e possono portare dei vantaggi ai comuni. Bisogna smetterla di creare allarmi sul nulla”. La presidente ha ricordato l'esempio di Teora dove il sindaco ha ampliato l'impianto esistente, scongiurando così la realizzazione di un altro biodigestore nell'area dell'oasi di Conza. Nel corso dell'intervista rilasciata al direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo, la D'Amelio ha parlato anche della tragedia di Genova che ha colpito Torre del Greco, del dibattito interno al Pd "C'è un problema di classe dirigente"), della sfida delle regionali del 2020 e del caso Avellino, dove – ha chiarito la D'Amelio - “sarebbe auspicabile l'ampliamento del gruppo del Pd con gli altri eletti in consigliocomunale che sono iscritti al partito”. Lapidario il giudizio su Ciampi: “Sono convinta che bisogna dargli la possibilità di governare perché la città lo ha scelto. Ma se si continua così, mortificando le istituzioni com'è avvenuto con i manifesti gogna o svilendo il confronto democratico, allora credo che non abbia senso andare avanti”

Per vedere l'intervista di Otto Channel clicca qui .http://www.ottochannel.tv/ondemand/11/1962/caso-chianche-d-amelio-pronti-a-rivedere-le-scelte.shtml