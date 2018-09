Dissesto idrogeologico, arrivano i fondi per 55 comuni campani Santaniello annuncia la svolta: "Ma ora bisogna accelerare per le gare"

“Dopo tanto lavoro una buona, ottima notizia", si esprime così Roberta Santaniello dirigente della giunta regionale. La svolta a cui fa riferimento l'esponente irpina del Partito democratico è relativa all' approvazione con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare, dell’elenco degli interventi dei comuni campani ammessi a finanziamento sul Fondo di progettazione per il dissesto idrogeologico. Spiega la Santaniello: "Grazie al lavoro istruttorio svolto dalla Regione Campania, sono 55 i comuni che potranno usufruire di un finanziamento di oltre 12 milioni di euro per la progettazione di interventi fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico. Anche per la provincia di Avellino i finanziamenti riguardano i comuni di Rotondi-Greci-Torrioni-Villanova del Battista-Cervinara".

Gli interventi sono stati individuati sulla base della graduatoria del Sistema Rendis e sulla base delle priorità individuate per il rischio imminente. Si tratta di un importante finanziamento per i comuni campani. Fondamentale sarà avviare le progettazioni e velocizzare la pubblicazione delle gare per i lavori in modo da avviare quanto prima gli interventi su costoni, acquedotti e spiagge. La Regione metterà a disposizione dei comuni in supporto tecnico necessario. "Lavoreremo - annuncia la Santaniello - per trovare risorse ulteriori".

Presto verrà approvato anche l’elenco dei progetti esecutivi per i 150 milioni del patto sud che faranno partire le gare anche in provincia di Avellino. Resta da definire, infatti, il piano di intervento per i comuni del Vallo di Lauro, dove nelle scorse settimane i sindaci della zona avevano lanciato l'allarme per lo stato di abbandono e di pericolosità in cui si trovano i Regi Lagni. Anche in questo caso la Santaniello ha garantito un tempestivo intervento della Regione.

pi. mel.