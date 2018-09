Ciampi: «Vogliono sfiduciarmi, così tradiscono la città» La risposta del sindaco

Turbolenze in consiglio. Nove consiglieri di opposizione firmano la mozione di sfiducia del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi. Ma il primo cittadino risponde e tuona: quei nove sfiduciano la città di Avellino.

"Questa mattina cinque consiglieri comunali di area demitiana - Nicola Giordano, Alberto Bilotta, Modestino Verrengia, Lino Pericolo e Nello Pizza - e quattro consiglieri presunti fautori del cambiamento - Costantino Preziosi, Leonardo Festa, Marietta Giordano e Luca Cipriano - hanno presentato una mozione di sfiducia nei miei confronti. Una fretta insolita e sospetta: mi sono insediato appena il 12 luglio scorso, non un anno fa. Forse questi signori volevano che il sottoscritto si attrezzasse per i miracoli o forse ritengono che qualcuno, magari anche tra di loro, sia dotato di una bacchetta magica per risolvere i problemi che mi sono stati lasciati in eredità. Vedremo cosa succederà, ma vorrei ricordare ai suddetti consiglieri comunali che sfiduciare me significa sfiduciare i cittadini di Avellino". Lo dichiara il primo cittadino del capoluogo irpino, Vincenzo Ciampi.