Provinciali, summit a Roma: "Parte del Pd non c'era. Grave" Il responsabile nazionale Enti Locali Matteo Ricci commenta

Si è tenuta oggi a Roma, prima dell'inizio della grande manifestazione di Piazza del Popolo, su iniziativa del responsabile nazionale Enti Locali Matteo Ricci, una riunione per discutere delle prossime elezioni provinciali di Avellino.

Alla fine Ricci ha dichiarato: '' Lavoriamo per creare le condizioni per eleggere un Presidente progressista, vicino ai bisogni dei cittadini. Abbiamo validi amministratori per ottenere questo risultato. Per fare ciò occorre tenere unito il nostro partito e creare le necessarie alleanze politiche. E' grave che una parte del partito non abbia preso parte all' incontro di oggi. Nelle prossime ore valuteremo quali provvedimenti adottare".