Provinciali Avellino. Palmieri: venerdì assemblea pubblica "Basta stanche liturgie. Serve convergenza"

Beniamino Palmieri, sindaco di Montemarano, interviene in merito alla questione provinciali, convocando una assemblea pubblica per convergere su un nome e individuare una strategia comune per le elezioni.

"Su sollecitazione di tanti amministratori che chiedono semplicemente di ritrovarsi, tutti insieme, in un luogo dove poter esprimere il proprio pensiero rispetto al ruolo che deve svolgere la provincia, in questo particolare momento storico, di quale profilo possa essere il migliore possibile a rivestire la carica di Presidente e di tutto quanto possa essere considerato utile, visto anche il trascorrere del tempo senza che nulla accada in questo senso, ho ritenuto di convocare una pubblica assemblea venerdì alle ore 17:30 presso l’hotel Irpinia a cui credo sia utile partecipino proprio tutti a partire dai riferimenti istituzionali. È giunto il momento di dare voce alla base, di rispettarla, di ascoltarne gli umori e le opinioni e di dire basta a liturgie stanche che hanno solo il merito dì allontanare ulteriormente gli elettori non solo dal partito ma dalla politica".