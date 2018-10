Caso Ipercoop, c'è l'accordo: Sibilia esulta, i lavoratori no Il sottosegretario: salvati i posti di lavoro. Decisivo l'impegno del senatore M5S Grassi

Un accordo sofferto che lascia con l'amaro in bocca la maggior parte dei lavoratori ma che soddisfa il governo. Il giorno dopo il tavolo fiume al Mise sull'Ipercoop Avellino durato 9 ore la tenda davanti al centro commerciale di contrada Baccanico è chiusa. C'è giusto qualche dipendente all'esterno che assicura: la lotta continuerà ma ormai è finita l'era della coop e inizia quella di Az. Alla fine sui complessivi 133 lavoratori, ne sono stati salvati 87, anche se il prezzo pagato è stato decisamente salato. I full time sono ridotti da 20 a 10, altri 41 andranno via con un incentivo di 40mila euro lordi e 5 saranno trasferiti in altre sedi Coop. Esulta invece il sottosegretario pentastellato Carlo Sibilia. "Quando parliamo di Governo del cambiamento - dice Sibilia - facciamo riferimento ad un esecutivo che non abbandona i suoi cittadini ma, al contrario, fa di tutto per far valere i loro diritti. La risoluzione della vertenza dei lavoratori Ipercoop ne è l’emblema. Il lavoro difficile e meticoloso di concertazione svolto dal Mise ha permesso il raggiungimento di questo straordinario risultato nel giro di pochi mesi”.

“Siamo passati - aggiunge Sibilia - dal rischio chiusura e perdita di tutti i posti di lavoro fino a salvarne 86 con la nuova proprietà alla quale facciamo i migliori auguri di far bene e continuare ad assumere - continua Sibilia -. La risoluzione della vertenza Ipercoop è solo uno dei tanti passi che il Governo del cambiamento è pronto a percorrere in Irpinia. Passi possibili solo con il gioco di squadra dei parlamentari irpini. Il Senatore Ugo Grassi in particolare si è speso moltissimo per la vicenda Ipercoop e, come nel suo stile, lontano da riflettori e passerelle”.

E conclude: “Ora continuiamo a concentrarci su tutte le altre vertenze. In particolare ex Irisbus: lo sblocco degli stipendi è stato un aspetto importante di un’ampia operazione di salvataggio dell’azienda. Stiamo facendo il massimo per creare le sinergie che possano realizzare quella che è sempre sembrata un’impresa impossibile. Noi non molliamo”.

pi.mel.