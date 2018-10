Provinciali Avellino: è sfida Biancardi-Vignola. Le Liste Il voto, i candidati

di Simonetta Ieppariello

Avellino al voto per scegliere il nuovo presidente di Provincia e scatta il conto alla rovescia per gli amministratori in lizza per rinnovare il parlamentino di Palazzo Caracciolo. Sarà classica sfida centrdestra-centrosinistra con un grande assente al voto: Il Movimento Cinque Stelle.

Si vota il prossimo primo 31 ottobre, ma non saranno i cittadini a scegliere. La risposta arriverà il primo novembre con lo scrutinio. Sono quasi in 1.400, tra sindaci e consiglieri comunali d’Irpinia, gli aventi diritto al voto per eleggere 12 nuovi componenti del Consiglio e la massima carica di Palazzo Caracciolo. Con la presentazione della candidature (a mezzogiorno la scadenza dei termini, ndr) si apre ufficialmente la contesa.

Una sfida che presenta novità sostanziali nonostante il declassamente ad ente di secondo livello, ma queste elezioni assumono la connotazione di una sfida politica tutta interna ai partiti.

Michele Vignola dovrebbe essere il candidato indicato per il centrosinistra. Solo a mezzogiorno si avrà l'ufficialità. Molti i vertici serviti per trovare una vera intesa sul nome del sindaco di Solofra, su cui dovrebbe convergere la compagine di dem e alleati.

Ma non tutto è filato proprio liscio. Dopo Stefano Farina, primo cittadino di Teora, Beniamino Palmieri, fascia tricolore di Montemarano e poi Ernesto Urciuoli, sindaco di Aielo del Sabato, si sono fatti indietro proprio per evitare di creare rotture nel partito. Uno schieramento fin troppo lacerato dalle tensioni interne a via Tagliamento per polemiche vecchie e nuove. Più anime per un solo partito, non avrebbero maturato una serena e forte unità e anche il banco di prova per trovare il candidato per le provinciali irpine non ha dato l'esito sperato.Ma anche il nome di Vignola non sarebbe stato gradito a qualche fedelissimo al deputato Umberto Del Basso De Caro e dell’ex deputato Luigi Famigleitti che avrebbero avuto da ridire su una scelta che, invece, sarebbe piaciuta molto al Governatore De Luca.

Nel centrodestra

“Pieno e totale sostegno a Domenico Biancardi, quale candidato Presidente della Provincia di Avellino, espressione di buon governo e di eccellenti capacità amministrative”.

Così l’onorevole Cosimo Sibilia, coordinatore provinciale di Avellino di Forza Italia.

“A Biancardi ribadiamo la nostra fiducia – aggiunge Sibilia – certi che saprà ben rappresentare i valori di Forza Italia e dell’intero centrodestra.

In una fase complessa per le amministrazioni provinciali Biancardi, come dimostrato nella sua attività di sindaco di Avella, saprà dare risposte chiare e recepire le istanze dei cittadini – sottolinea – la scelta del primo cittadino, fortemente promossa e voluta anche da Forza Italia, garantirà al territorio quella stabilità politica necessaria per ridare lustro all’intera Irpinia”.

LISTE CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

Lista L’ITALIA E’ POPOLARE

Belli Maria Antonietta

D’Angelis Luigi

De Cristofaro Evelin

De Fazio Carmine

Di Capua Michela

Filodemo Francesco

Grossi Marco

Infante Teresa

Masucci Angela

Napolitano Vincenzo

Pelosi Vito

Cerundolo Ciriaco

Lista PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA

Caputo Fiorella – Consigliere Morra De Sanctis

Cresta Noemi – Consigliere Paternopoli

Giordano Giovanni (detto Giandonato) – Consigliere Guardia Lombardi

Giuditta Pasqualino – Sindaco Summonte

Lanzetta Luigi – Consigliere Forino

Leone Rosaria – Consigliere Scampitella

Maffeo Michela Lucia – Consigliere Sant’Angelo all’Esca

Mercogliano Antonio – Sindaco Pago Vallo Lauro

Picone Fausto – Sindaco Candida

Romano Giovanni – Consigliere Grottaminarda

Sarno Marino – Sindaco Volturara

Severino Milena – Consigliere Sorbo Serpico

“Moderati per l’Irpinia”: Franco Di Cecilia, Girolamo Giaquinto, Generosa Clemente, Francesco Gerardo Diprenda, Antonio Festevole, Antonio Gialanella, Francesco Lo Conte, Fiorita Lombardi, Lorenzo Maietta, Lidia Troisi, Angelina Vara.

“Partito democratico”: Salvatore Antonacci, Tommaso Buonfiglio, Michelino Caso, Filomena Catalano, Vito Farese, Sebastiano Gaeta, Gerardo Galdo, Paola Guarino, Antonella Meninno, Caterina Lengua, Rosanna Repole, Nicolino Santoro.

Per “Lega-Mns”: Matilde Chirichiello, Manuela Roberta Bocchino, Domenica Giuliani, Palmiera Petretta, Americo D’Onofrio, Damiano Genovese, Giuseppe De Cillis, Vincenzo Iuliano, Giuseppe Graziano, Vincenzo Schiavone, Antonio Roccia.