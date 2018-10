Costruttori irpini, Di Giacomo è il nuovo presidente Succede al compianto Scognamillo scomparso di recente. Obiettivo: contrastare la crisi del settore

Svolta al vertice dell' Associazione Costruttori Edili di Avellino. All'unanimità e per acclamazione è stato eletto nuovo presidente, il geometra Michele Di Giacomo. I lavori sono iniziati con la relazione introduttiva del VicePresidente uscente Angelo Bruschi, che in qualità di componente della Commissione di designazione, ha relazionato ai presenti sulle attività di consultazione della base associativa svoltesi per l'individuazione del nuovo Presidente. Infine ha comunicato che il nominativo che ha riportato maggiori consensi è stato quello del geometra Michele Di Giacomo, amministratore delegato e direttore tecnico dell'impresa DI.GI. LAVORI SRL. L'Assemblea ha quindi provveduto alla all'elezione del nuovo Presidente all'unanimità e per acclamazione.

Il curriculum del presidente. Di Giacomo, nella sua trentennale esperienza associativa ha già rivestito numerosi incarichi: Consigliere del Direttivo del Gruppo Giovani e della Scuola Edile, Presidente della Cassa Edile e del CFS, Vice Presidente dell'associazione, componente dell'assemblea ANCE Campania, dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Prevedi a Roma. Attualmente è componente del Consiglio Generale di Confindustria Avellino, Consigliere del Formedil Campania, del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Consiglio Generale della Cassa Edile della provincia di Avellino.

Il ricordo di Scognamillo. Il Presidente neoeletto nella sua relazione ha ricordato con profonda commozione il Presidente Giuseppe Scognamillo, venuto a mancare nel corso del suo mandato e ha illustrato il programma e gli obiettivi del suo mandato, improntato a favorire il superamento di una fase criticissima nella quale versa il settore. Ha accolto con senso del dovere l'incarico affidatogli dall'Assemblea e ha, quindi, presentato la squadra di imprenditori che in seno al Consiglio Direttivo lo affiancherà.