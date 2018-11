Stazione Hirpinia, Grassi (M5S) assicura: "Si farà" Il senatore chiarisce: informazione sbagliata sui costi del progetto per il sito di Valle Ufita.

"La commissione Lavori Pubblici del Senato prende atto che la stazione Hirpinia si deve fare e si farà, ad un costo del tutto ragionevole". L'annuncio del senatore del Movimento CInque Stelle, Ugo Grassi, smorza l'allarme dei sindaci dell'Irpinia, che si stavano già mobilitando per difendere il progetto di una infrastruttura ritenuta strategica per lo sviluppo futuro di quest'area interna della Campania. Grassi spiega con una nota ufficiale: "Durante la seduta di oggi il presidente Mauro Coltorti del M5S, in riferimento al parere reso dalla Commissione sullo schema di contratto tra il Ministero dei Trasporti e RFI, per quanto concerne l’intervento AV/AC Napoli-Bari, ha precisato che la somma di 1,6 miliardi di euro è relativa al preventivo di spesa 2016 per l’intero lotto Grottaminarda-Orsara e non già per la sola 'variante Grottaminarda'". Allarme rientrato? Per Grassi questa precisazione sui costi "è fondamentale, dal momento che si era diffusa un'informazione del tutto sbagliata e pericolosa, secondo cui la stazione Hirpinia sarebbe costata 1,6 miliardi. Un evidente errore".

"Quella somma peraltro, - aggiunge il senatore irpino pentastellato - all’esito della variazione di percorso, è stata diminuita di 371 milioni di euro, e si è ridotta quindi a 1,392 miliardi euro. Inoltre, sottolineando e ribadendo la realizzazione della stazione intermedia sulla tratta Apice-Orsara così come indicato dalla legge 133/2014 e posto che la linea Avellino-Benevento è in corso di elettrificazione, la Commissione propone che eventuali risparmi di spesa siano destinati alla elettrificazione della linea Avellino-Napoli. Quando a febbraio ci sarà la revisione del contratto, noi del Movimento 5 Stelle saremo in prima linea per far sì che questa proposta diventi uno degli obiettivi inseriti nel contratto di programma".

pi.mel.