Sinistra Italiana, Montefusco è il coordinatore provinciale Il plauso di Si Può

Possibile Avellino si congratula con Roberto Montefusco per l’elezione a Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, ruolo che premia l'impegno generoso e la cura che lo hanno accompagnato nel percorso politico di questi anni, e che abbiamo avuto modo di apprezzare condividendo importanti esperienze politiche, non ultima quella di “Si Può”. Siamo certi che Roberto saprà guidare con dedizione e lungimiranza la comunità politica dei compagni di Sinistra Italiana. Il nostro più sentito ringraziamento va a Raffaele Aurisicchio, compagno leale e appassionato, sempre pronto al confronto, con cui abbiamo percorso un importante pezzo di strada insieme. Il suo rigore morale e l’autentica ansia di emancipazione per la comunità irpinia restano il dono più prezioso per la sinistra provinciale di questi anni.