Decreto sicurezza, ok emendamento Sibilia (M5S): stop ai roghi Il sottosegretario all'Interno: promesse mantenute dopo gli annunci fatti nel summit di Caserta

“Nel decreto sicurezza, ora legge, c'è anche una norma che riguarda un tema a noi molto caro: i roghi negli impianti di rifiuti”, è quanto annuncia in un post sui social il Movimento Cinque Stelle, che mette in evidenza l'impegno del deputato Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell'Interno, che si è battuto in Parlamento per far passare un articolo che rende più sicuri gli impianti di stoccaggio dei rifiuti, e “quindi rende più sicuri i cittadini che vivono intorno a essi”.

“Il 19 novembre – sottolinea Sibilia - alla presenza di 6 ministri e del Premier Giuseppe Conte a Caserta abbiamo promesso alla Terra dei Fuochi che non l'avremmo lasciata sola e questa norma è un importante passo in questa direzione”. I siti tra l'altro, dovranno dotarsi di impianti di emergenza interni ed esterni obbligatori, rispettare la regolamentazione prevista per gli impianti a rischio incidenti rilevanti, avere la videosorveglianza. “Questo – mette in evidenza la nota del M5S - è il lavoro di squadra che fa bene al Paese. Una terra per troppo tempo sfruttata e inquinata. Il lavoro è ancora lungo, ma ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile”.