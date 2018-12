Tornano le vele dei 5 Stelle, ma il camion non può circolare L'automezzo bloccato dall'ordinanza anti smog firmata dall'ex sindaco pentastellato, è scontro

Tornano le vele del Movimento Cinque Stelle ma il camion non può circolare in città per via dell'ordinanza anti smog che aveva firmato il sindaco pentastellato Vincenzo Ciampi. Ma almeno stavolta non ci sono i volti degli avversari politici esposti alla pubblica gogna. Solo una fugace apparizione di prima mattina prima che entrasse il vigore lo stop per i mezzi inquinanti. In pochi sono stati gli avellinesi che hanno visto il camion con il messaggio scelto dal M5S per tracciare una sorta di bilancio dell'attività svolta nei cinque mesi di amministrazione. Tutti i risultati ottenuti dalla giunta Ciampi con un messaggio finale molto significativo: la verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici.

La reazione in città. Dopo quelle di Ferragosto riecco, dunque, le vele 6 per 3 dei Cinque Stelle. Questa volta con l'elencazione delle 36 cose fatte in 5 mesi per la città di Avellino. “Sibilia ha sempre bisogno di un nemico”, dichiara il consigliere dei popolari Nicola Giordano, “ma la verità è che se hanno bisogno di ricordare le cose fatte evidentemente la città non se n'è accorta. Ha necessità di far credere alla gente che Ciampi è stato un buon sindaco. Mi sembra un'elencazione di cose scontate”. “Queste vele racconteranno la verità”, aveva annunciato ieri su fb Sibilia.

