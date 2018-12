Comune Avellino, il subcommissario si dimette Il caso Anatriello

Agostino Anatriello si è dimesso dalla carica di subcommissario del Comune di Avellino. La decisione è stata assunta, ufficialmente, per motivi personali, ma arriva a pochi giorni dal caso dei post di stampo grillino condivisi da Anatriello sulla sua pagina facebook. Uscite social che hanno evidentemente imbarazzato il commissario straordinario Priolo, e forse per questo sarebbe stata maturata la scelta di fare un passo indietro di Anatriello. Nominato lo scorso 13 dicembre, avrebbe dovuto cominciare il suo lavoro a Palazzo di Città nei prossimi giorni, in sostituzione del già dimissionario Mario Tommasino. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità di Palazzo di Governo e, probabilmente, la nomina del terzo subcommissario che affiancherà Priolo e la dottoressa D’Agostino alla guida del Comune di Avellino. Una fase ancora una volta molto delicata per il governo della città, che sembra proprio non trovare soluzione continuativa di sorta, neanche quella commissariale. Insomma, si aspetta il terzo subcommissario mentre sta prendendo finalmente forma il Natale nel capoluogo, con la tanto attesa accensione delle luminarie.