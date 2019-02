Gargani: "Riecco l'Udc, in difesa del Sud dimenticato" L'ex Eurodeputato riorganizza le fila del partito e mette nel mirino le sfide di Avellino e Ariano

L'onorevole Giuseppe Gargani rilancia la sfida dell'Udc in Irpinia. Un incontro con i simpatizzanti all'hotel de la Ville per definire un percorso comune verso le amministrative di Avellino e Ariano. Franco Lo Conte sarà il coordinatore provinciale mentre Angelo Reale il riferimento per il capoluogo. “Un piccolo partito che però si sente grande per la tradizione popolare che si porta dietro e che vuole intraprendere un percorso alla vigilia di appuntamenti elettorali di grande importanza. Noi dobbiamo tentare di aggregare i mondi omogenei per provare a conquistare la Regione da qui ad un anno senza dimenticare le sfide di Avellino ed Ariano”. Inevitabile con Gargani affrontare poi i temi nazionali, a cominciare da quello delle autonomie. “Questo è un governo di improvvisatori, stanno disgregando l'unità nazionale. L’Italia attraversa un periodo molto difficile e sono preoccupato per l’apatia che c’è nell’opinione pubblica. I governanti non hanno a cuore il bene comune. Il mezzogiorno si deve ribellare univocamente per difendere democrazia, unità d’Italia e Mezzogiorno. I cittadini devono capire che chi è contro il Sud è a favore di queste idee bislacche della maggioranza governativa”.