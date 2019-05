Grottaminarda, Cobino rieletto sindaco Amministrative 2019: rinnovata la carica di primo cittadino con la lista "Grottaminarda Città"

Angelo Cobino si conferma sindaco del comune di Grottaminarda. Rielezione da primo cittadino con la lista "Grottaminarda Città": 2833 voti, pari al 53.07 per cento per otto seggi conquistati. Rocco Lucio Lanza si ferma a 2505 voti, pari al 46.93 per cento per quattro seggi con la lista "Grotta Bene Comune". Sono 119 le schede nulle, 49 quelle bianche.