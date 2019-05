Amministrative: un Pd vivo e diffuso! Oggi ad Avellino Anna Ascani

Oggi alle 18:00 presso la federazione provinciale del partito democratico in via Tagliamento ad Avellino, i sindaci neoeletti e i candidati della lista del Pd alla città di Avellino, si incontreranno con Anna Ascani, vicepresidente nazionale del Partito Democratico e Piero De Luca deputato, per discutere del voto e dei prossimi passi da fare insieme per le aree interne e dell’impegno comune da mettere in campo in vista dei ballottaggi.