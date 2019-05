"No al coinvolgimento strumentale del mio nome" Ballottaggio ad Avellino, interviene Franco Festa

"Apprendo dalle cronache giornalistiche che il candidato Luca Cipriano, durante il suo giro elettorale a Valle, ha parlato di un mio coinvolgimento per un presunto piano di rilancio culturale del quartiere.

Confermando il mio impegno con il comitato La Voce di Valle, che è una realtà libera, autonoma da ogni condizionamento, costruita con la partecipazione dal basso di tutti i cittadini, smentisco ogni tipo di adesione al progetto elettorale di Luca Cipriano, cosi come all' altro di Gianluca Festa." E' quanto afferma in una nota Franco Festa ad Avellino.

"Mi pare anche opportuno diffidare chiunque ad avvicinare in modo strumentale il mio nome a coalizioni o a candidati in campo."