Squillo a Festa e Cipriano, 5 Stelle ago della bilancia Picariello ha incontrato Cipriano, nelle prossime ore sarà la volta di Festa

Il Movimento 5 Stelle ago della bilancia del ballottaggio ad Avellino. Ferdinando Picariello, accompagnato da una delegazione della lista del Movimento, ha incontrato il candidato sindaco Luca Cipriano e farà lo stesso nelle prossime ore con Gianluca Festa. Obiettivo: aprire un'interlocuzione per trovare un'intesa su alcuni punti programmatici nell'interesse della città. Presto per dire se sarà propedeutico ad un apparentamento ufficiale o a un sostegno esterno, sta di fatto che qualcosa si muove.

Il Movimento, si legge in una nota, sente fortemente la responsabilità di presentare ai candidati la propria proposta programmatica; pochi punti su cui impegnare la prossima amministrazione comunale. Ai candidati chiediamo un impegno, una presa di responsabilità nei confronti di una consistente parte di avellinesi che ha sostenuto il Movimento il 26 maggio.

Uno squillo dei 5 Stelle accolto come un segnale positivo sia da Cipriano che dalla coalizione di Festa. "È un incontro positivo - ha commentato Cipriano - perché ritengo che possa essere foriero di una sinergia su programmi, concetti, istanze. Ho sempre detto che il Movimento 5 Stelle l'anno scorso, tra l'altro da me anche sostenuto al ballottaggio, ha interpretato quelle istanze di cambiamento che gli avellinesi avevano. Non sono riusciti ad interpretarlo al meglio, se adesso si può lavorare su istanze progettuali care alla città di Avellino non ho preclusioni di sorta. Questo significa semplicemente guardare con concretezza ai problemi".

Anche la coalizione di Festa saluta con positività l'iniziativa dei 5 Stelle. Livio Petitto ha dichiarato: "Non posso che giudicare in modo positivo, favorevole questa apertura. Abbiamo fatto la stessa cosa l'anno scorso noi nei loro confronti. Finché si parla di interesse generale noi ci saremo, saremo pronti al confronto. Quando si parla di altro, di scontri, sinceramente ci sottraiamo".