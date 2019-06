Gianluca Festa presenta ad Avellino Giulio Baffi In città il presidente dell'accademia delle belle arti di Napoli

Stamani, lunedì 3 giugno, alle ore 11.30, il candidato a sindaco di Avellino, Gianluca Festa, terrà una conferenza stampa presso la sede del proprio comitato elettorale per presentare il Professor Giulio Baffi, uno dei tre esperti che lo supporteranno nell'attività amministrativa.



Dal mese di marzo dello scorso anno, il Professor Baffi è Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Critico teatrale, fa parte della redazione napoletana del quotidiano la Repubblica. E' Presidente dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Eduardo De Filippo e direttore artistico dell'Ente Teatro Cronaca.



"Il Professor Baffi rappresenta un nome di assoluto spessore nel panorama nazionale ed internazionale - ha dichiarato Festa - e ha una grande esperienza alle spalle. Spiegheremo come, grazie al suo supporto, consentiremo alla città quel salto di qualità in un settore come quello della Cultura in cui crediamo molto, ma che negli ultimi anni non è stato possibile risollevare."