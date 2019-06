Gianluca Festa è il nuovo sindaco di Avellino Testa a testa serrato con Cipriano, fuochi d'artificio in Piazza Libertà

Gianluca Festa è il nuovo sindaco di Avellino: 11.707 i voti raccolti a fronte degli 11.015 di Luca Cipriano. Come preventivabile, alla vigilia del voto, si è, dunque, consumato un testa a testa serrato tra i due candidati. A distanza di due settimane dal 26 maggio, 46.557 elettori sono stati chiamati dalle 7 alle 23 di oggi a eleggere il nuovo sindaco di Avellino.L'affulenza alle urne, alle 23, si è attesata al 54,27 per cento. La sfida è stata tutta interna al centrosinistra tra Luca Cipriano sostenuto dalle liste Mai Più, Avellino Più, Partito Democratico e Laboratorio Avellino e che il 26 maggio aveva messo insieme il 32.43% (10.483 voti) delle preferenze e il neo primi cittadino, appoggiato dalle civiche Davvero Avellino, W la Libertà, Ora Avellino e Vera che si era posizionato secondo con il 28.67% (9.266 voti). Cipriano ha votato alle 12 nella sezione 26 del seggio di Via Scandone, dove voterà nel pomeriggio anche Gianluca Festa.Fuochi di artificio e caroselli in Piazza Libertà dove non sono mancati anche attimi di tensione dinanzi ai rispettivi comitati elettorali tra le opposte "fazioni".

Le lacrime di Festa: "Era il mio sogno fin da bambino" - "È stata la vittoria del cuore, la vittoria di Avellino. L'ho sempre detto, se il mio popolo voterà col cuore vincerò le elezioni. Con grandissimo orgoglio ho ricevuto la fiducia della mia gente, saranno cinque anni straordinari." Sono queste, al microfono di 696 TV OttoChannel, le prime parole da sindaco di Avellino di Gianluca Festa. Visibilmente commosso, il neo-primo cittadino, ha intonato una canzone "È il mio sogno da bambino, sindaco di Avellino" prima di non riuscire a trattenere le lacrime nel momento della dedica per il successo elettorale: "A mio padre, l'ho perso lo scorso anno, era un mio sostenitore. Amo Avellino e sarò il sindaco di tutti."

Il nuovo consiglio Comunale - Il nuovo consiglio comunale sarà così ripartito. In maggioranza sono otto i consiglieri per la lista “Davvero” (Gianluca Festa, Giuseppe Negrone, Marianna Mazza, Antonio Genovese, Ugo Maggio, Antonello De Renzi, Gennaro Cesa, Giovanna Vecchione), sei per “Ora Avellino” (Laura Nargi, Gianluca Gaeta, Antonio Cosmo, Giuseppe Giacobbe, Teresa Cucciniello, Francesca De Vito), tre per la lista “Avellino Vera” (Stefano Luongo, Gerardo Melillo, Guido D’Avanzo) e tre per “W la libertà” (Diego Guerriero, Alessandra Antonia Iannuzzi, Giovanni Cucciniello).

All’opposizione sono due i consiglieri eletti nel “Partito Democratico” (Ettore Iacovacci, Franco Russo), due nella lista “Mai Più” (Luca Cipriano, Leonardo Festa), uno in “Avellino Più ” (Francesco Iandolo), due nel “Movimento 5 Stelle” (Ferdinando Picariello, Luigi Urciuoli), uno ne “La Svolta” (Dino Preziosi), uno in “Si Può” (Amalio Santoro), uno nella “Lega” (Biancamaria D’Agostino).