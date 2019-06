Luongo: "Con Festa ha vinto la parte sana di Avellino" VIDEO "Ora finalmente i giovani saranno parte attiva dei processi della città"

Stefano Luongo non ha dubbi: Con Gianluca Festa ha vinto la parte sana della città di Avellino. Chi ha votato Festa a questo ballottaggio ha scelto una persona che da tempo lavora a questo progetto. Un progetto di riscatto e rinascita per Avellino. Siamo pronti a costruire un vero capoluogo e soprattutto con Festa finalmente il Comune sarà aperto ai giovani. Con Cipriano, ne sono certo, le cose non sarebbero andate così".