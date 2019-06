"Nessuna scalata al Pd, ho vinto contro tutto e tutti" Il neosindaco a Sport Days: "A Parco Manganelli presto una grande rassegna musicale"

Un avviso rivolto al sindaco Festa da parte degli ex demitiani immediatamente raccolto e respinto al mittente dal primo cittadino di Avellino. In mattinata “Laboratorio Avellino” aveva analizzato il voto nel capoluogo e il coordinatore della lista Nello Pizza era stato chiaro. “Il primo cittadino pensi alla citta e non consideri queste elezioni un avviso di sfratto alla segreteria provinciale del Pd”. Maurizio Petracca, nel riservare stoccate a Todisco e ai De Mita, aveva aggiunto: “Il centro-sinistra unito resta una favola, Festa era candidato già da mesi”.

Nel pomeriggio, direttamente da Sport Days, il sindaco ha replicato:”Capisco il loro nervosismo perchè hanno perso nonostante avessero schierato chiunque contro di me, dai vertici dell’Alto Calore a tre consiglieri regionali fino al vice governatore Bonavitacola e l’assessore Fortini, per loro è stata una sconfitta cocente che probabilmente ne sancirà la fine della carriera politica ma stiano tranquilli: io penserò esclusivamente al bene della città, non mi interessa il congresso nè tantomeno la scalata al partito”.

Festa ha anche annunciato che il recupero del verde pubblico è tra le priorità della sua amministrazione, a cominciare da parco Manganelli che a breve ospiterà una rassegna musicale nel grande anfiteatro.” Per Parco Palatucci invece ci impegneremo con il vescovo Aiello per ripristinare gli spogliatoi e restituirlo alla città”.