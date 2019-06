Todisco al contrattacco: Ci vuole stile anche nella sconfitta Il delegato alle aree interne di De Luca risponde alle affermazioni di "Laboratorio Avellino"

“Saper perdere è difficile almeno quanto saper vincere. In ogni caso ci vuole stile. Ho letto ricostruzioni fantasiose sulle mie “ambizioni”. Ho sempre lavorato per l’unità delle forze di centrosinistra. E sono, al di là delle scelte giuste fatte al ballottaggio, ancora oggi rammaricato per non aver potuto vedere un centrosinistra rinnovato e unitario. Avremmo potuto farlo ma il Pd irpino non ha voluto. All’opinione pubblica e non in certe stanze, che per scelta non ho molto frequentato, ho dichiarato la mia disponibilità a essere utile ad unire le forze. In qualsiasi forma, a partire dalla candidatura a Sindaco. Che mi è stata molto sollecitata anche dagli “avvelenati” del giorno dopo. Ma la memoria per alcuni funziona con le ragioni della comodità e non con quelle della verità.

Sono stato costretto a non partecipare, in alcun modo, alla composizione delle liste per non rendermi colpevole anch’io di quello che comunque è stato un disastro politico. Nell’annunciare pubblicamente il mio disimpegno verso il primo turno, ho anche comunicato che avrei esercitato la responsabilità delle scelta all’eventuale ballottaggio. L’ho fatto con i miei giudizi, con la mia autonomia, con la mia capacità di leggere la città. Capacità che non è stata proprio di tutti. A tutti i rancorosi del giorno dopo cosa dire? Che le lezioni sono il patrimonio più prezioso, nella vita come in politica. Basta saperle apprendere.

Ora, a tutti un invito. La nostra città va governata e, da parte di tutti, va recuperata una civiltà nel confronto che è mancata, non solo in questa campagna elettorale, in un tempo ormai troppo lungo. Chiunque voglia bene alla nostra comunità metta da parte meschinità di vario genere e metta al servizio passione e competenze per Avellino”.