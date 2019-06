Meetup 5 Stelle, riprende il lavoro sul territorio L'appuntamento è per lunedi in via Mancini

Dopo la parentesi elettorale del 26 maggio, il gruppo intercomunale di lavoro sui “Beni comuni” formatosi in seno al MeetUp di Avellino riprende le attività prima della pausa estiva.

"Abbiamo giustamente atteso gli esiti delle europee e delle amministrative nei vari Comuni irpini e ora ripartiamo con il nostro lavoro sui territori che in realtà non si è mai fermato o interrotto, se pensiamo che ad agosto festeggeremo il 12° anno di impegno civico ad Avellino e non solo. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, le nostre ultime azioni come la campagna di sensibilizzazione realizzata sul tema dell'acqua pubblica e l'incontro con il commissario Priolo sulle urgenze/emergenze del capoluogo", dichiarano gli attivisti.

"Dal 2007 siamo le sentinelle dei cittadini e operiamo allo scopo di ottenere risultati concreti sul fronte dei beni comuni e della trasparenza nella gestione della res publica. Uno degli obiettivi che da sempre perseguiamo, insieme allo stimolo alla partecipazione, è infatti pungolare le amministrazioni nel dare alla cittadinanza risposte utili e giuste".

"Prima della pausa estiva, intendiamo pianificare le nostre prossime attività che ci vedranno impegnati, come accaduto finora, sul fronte delle proposte da presentare in tutti i livelli istituzionali competenti e di un positivo fiato sul collo sulle amministrazioni comunali. Non mancherà poi qualche bella novità. Chi volesse dare un contributo fattivo al nostro percorso, è il benvenuto".

L'appuntamento è fissato alle ore 19.30 di lunedì 17 giugno presso la sala superiore del "Darling Cafè" in via Mancini ad Avellino.