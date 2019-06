"Festa sindaco libero, Roma azzeri questa segreteria del Pd" Livio Petitto spara azero contro i vertici di via Tagliamento

“Festa sta lavorando per mettere su una squadra di grande spessore e il primo obiettivo dovrà essere la riorganizzazione della macchina amministrativa”. A una settimana dai festeggiamenti in piazza Libertà, torna a parlare Livio Petitto, ispiratore della lista “Ora Avellino” tra i principali sostenitori di Gianluca Festa. “L’elezione di Gianluca è una svolta per la città, ha vinto un uomo libero che cambierà il volto del capoluogo irpino. Potrà decidere in totale autonomia senza che nessuno lo possa girare per la giacchetta. La stessa cosa non sarebbe successa se avesse vinto Cipriano".

La vittoria di Festa apre di fatto la resa dei conti nel partito democratico. "In casa Pd è il momento di aprire una profonda riflessione. Non c’era bisogno di vincere questo ballottaggio per capire che avevano messo insieme un armata senza nè capo nè coda. Ora mandiamo un avviso di sfratto alla segreteria provinciale di via Tagliamento. E’ una vita che chiediamo le loro dimissioni, ci siamo rivolti anche ai tribunali. Di Guglielmo è un ex segretario, a questo punto vorrà dire che ci rivolgeremo ai vertici nazionali del partito. Non possono non tirare le debite conclusioni dopo questo risultato elettorale" .