"Il campo Coni deve essere gratis", il M5S raccoglie le firme Call to action promossa dal consigliere Picariello

Il MoVimento 5 Stelle di Avellino, con il consigliere comunale Ferdinando Picariello, si oppone ad ogni possibile provvedimento che renda a pagamento l'accesso e l'utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento. Picariello ha promosso un Call to action sulla piattaforma Rousseau. Sabato 22 giugno, dalle 10 alle 13.30, il MoVimento terrà una raccolta firme davanti l'ingresso della struttura, lato via Tagliamento, dove sarà allestito un gazebo anche per fornire informazioni utili sull'iniziativa. La raccolta firme, che sarà poi consegnata al sindaco, vuole che si raggiunga questo scopo: l'ingresso e l'utilizzo della struttura, ad eccezione dei luoghi chiusi (spogliatoi, bagni e docce), devono restare gratuiti per tutti al solo fine di consentire attività di running e walking.