Sì al ricorso di Ciarcia: Di Guglielmo non è più segretario Pd Il giudice monocratico ha accolto il ricorso sul congresso provinciale e procedure precongressuali

Ok dal tribunale di Avellino al ricorso di Ciarcia sui risultati del Congresso Provinciale del Partito Democratico, che ha portato all’elezione di Giuseppe Di Guglielmo a Segretario del Pd irpino, e alle procedure pre-congressuali. I giudici hanno accolto il ricorso e Nella sentenza, firmata dal Giudice Monocratico Giuseppe De Tullio, viene dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Partito Democratico, e dunque viene accolta la domanda proposta da Michelangelo Ciarcia e dichiarata la nullità e l’inefficacia del regolamento per le elezioni del Segretario e dell’Assemblea Provinciale tenute nelle giornate del 22 e del 23 aprile 2018. A cosa porta la sentenza? Alla decadenza di Giuseppe Di Guglielmo da Segretario Provinciale del Partito Democratico e lo stesso vale per Roberta Santaniello (eletta Presidente dell’Assemblea Provinciale) e per Gianni Romeo (tesoriere del partito dopo il Congresso del 2018). Di Guglielmo, dunque, di fatto, non è più segretario del Pd di Avellino.