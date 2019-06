Festa, la squadra è pronta. Colpo Basile Resta il rebus sul presidente dell'Assise

Definita la squadra di governo del sindaco di Avellino Gianluca Festa. Sostanzialmente equilibrata tra cinque interni e quattro tecnici esterni. Più tre super consulenti. Ugo Maggio, ex presidente del Consiglio Comunale, avrà la delega all’Ambiente. Tra le new entry, Marianna Mazza, avvocato, a cui spetterà occuparsi del Contenzioso e del Patrimonio.

Tra gli eletti ci saranno anche Laura Nargi, Geppino Giacobbe e Stefano Luongo la prima, dopo aver rotto gli indugi, sarà il vicesindaco. Gli altri due si occuperanno dell'Istruzione e dello Sport e delle Politiche Giovanili. Nella componente tecnica, oltre Emma Buondonno, Germana Di Falco, ci sarà il delegato alle Finanze, Enzo Cuzzola e ai Lavori Pubblici dovrebbe andare Gianluca Basile, direttore generale dell’Agenzia regionale per le Universiadi 2019 e dirigente dell’Università di Salerno. Si tratta di un colpo ad effetto per chi è riuscito nell'impresa di salvare le Universiadi in Campania.

Festa ha deciso di tenere per sé la delega alla Cultura. I tre esperti, a titolo gratuito, già presentati in campagna elettorale sono Fabio Amatucci, Carmela Fedele, e Giulio Baffi, presidente dell’Accademia delle Belle Arti. Resta da definire chi sarà il presidente del consiglio Comunale ma Festa, secondo indiscrezioni non intende cederlo all'opposizione né negoziare sul nome.