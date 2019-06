M5S, il Meetup incontra i consiglieri comunali irpini L'iniziativa in programma lunedi 24 giugno

S’intitola “Irpinia in Consiglio – incontro tra attivisti e portavoce comunali” l’iniziativa lanciata dal MeetUp di Avellino che si terrà nel capoluogo irpino lunedì 24 giugno 2019, a partire dalle ore 19.30, presso il ristorante “Abellinum” in via Mancini.

“Nelle amministrative dello scorso 26 maggio – dichiarano gli organizzatori – l'Irpinia ha eletto 9 consiglieri comunali del M5S che si aggiungono alle due di Monteforte in carica da qualche anno. Lo spirito di questo incontro, assolutamente informale, è favorire la conoscenza tra gli attivisti e i nostri portavoce di 5 Comuni irpini (Ariano, Avellino, Mercogliano, Mirabella Eclano e Monteforte) in modo da fare rete e creare occasioni di dialogo collaborativo su temi amministrativi comuni. Bisogna andare oltre i campanili e rafforzare la condivisione dei problemi e delle proposte risolutive al di là delle peculiarità dei contesti. Ci sono questioni che vanno affrontate coralmente. Pensiamo alla tutela dell’ambiente, al rispetto della trasparenza amministrativa, alla qualità dei servizi pubblici. Per questo è necessario porre le basi di un discorso a più voci che trovi una sintesi efficace in un processo virtuoso tra cittadini e portavoce nelle istituzioni comunali”.