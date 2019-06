Massimo Passaro: "Lettera aperta alla città" Il dopo ballottaggio ad Avellino

"I cittadini in movimento hanno sempre lavorato per il bene della città e continueranno a farlo. I cittadini anche stavolta hanno scelto i candidati per il ballottaggio.

Sinceramente mi sarei augurato che i cittadini avessero votato in massa il nostro gruppo oppure il M5S. Diversamente la città ha scelto la continuità di un partito e di candidati discussi. Avremmo per il bene della città voluto essere protagonisti di una svolta o sostenere altri candidati ma voi cittadini avete scelto."

Nonostante tutto abbiamo deciso come lo scorso anno con il M5S di scegliere il nostro Sindaco, ripercorrendo le medesime modalità.

Eppure quest’anno abbiamo subito aggressioni verbali e non solo. Noi come sempre continuiamo ad essere liberi ed onesti ma non siamo codardi. Nonostante non comprendiamo le scelte di Avellinesi lamentosi, che in strada o nei bar accusano chi ha amministrato fino ad oggi per poi rivotarli, in base alle loro scelte abbiamo preso una posizione solo perché vorremmo una città migliore. Come è possibile vedere dalle foto e ripercorrendo l’amministrazione Ciampi , che non ci ha visti coinvolti con assessorati o incarichi, nulla è mutato se non la voglia di voler lavorare per far rinascere Avellino. #seamilatuacittametticilafaccia #iostoconpassaro.

Per noi esistono solo i cittadini avellinesi ed il territorio, non apprezziamo i partiti ed il lavoro svolto sul territorio, ma certo se il popolo continua a sostenerli dobbiamo forzatamente cercare un dialogo per il bene di Avellino.

Se dipendesse da Noi manderemmo in esilio, nella più sperduta isola del mondo, i responsabili della devastazione di Avellino ma purtroppo Voi Avellinesi continuate a votarli, relegando Noi voce libera in un angolo della città. Noi non molliamo poiché siamo certi che un giorno vi sopirete da un sonno troppo lungo per poter ancora continuare a votare un questo modo capestre."