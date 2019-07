"La mia maggioranza è coesa ma ascolterò tutti" Prima conferenza dei capigruppo Nei prossimi giorni i bandi per piscina e palazzetto.

Prima conferenza dei capigruppo dell’era Festa per scadenzare i prossimi appuntamenti in aula. Il 30 luglio si ritorna in consiglio comunale per le linee programmatiche, poi entro il 5 altra assise per approvare gli equilibri di bilancio. Come primo dato politico è emerso che proprio le linee programmatiche, che dovranno essere preventivamente portate all’attenzione dei consiglieri, potranno essere emendate. Una novità rispetto all'esperienza Ciampi. Festa commenta cosi la decisione. "La mia maggioranza è compatta, coesa, lavora con entusiasmo ma è evidente che sono pronto ad ascoltare contributi da qualsiasi consigliere, sia della maggioranza che dell’opposizione. Tuttavia la questione formale poco conta rispetto alla stabilità della mia maggioranza".

Poi il primo cittadino si è soffermato sul centro Autismo: "I lavori stanno proseguendo, saranno ultimati in breve tempo. L’importante è che il centro parta ma non è sufficiente che venga trasferito il centro Australia. Bisogna implementare il servizio perchè l'idea di quel centro è dare un contributo ai bimbi autistici".

Chiusura sulle strutture comunali: “Meritano particolare attenzione, conosco già abbastanza bene la condizione delle strutture e la loro destinazione. Il tema sarà trattato nelle prossime settimane a cominciare dalla casetta di piazza Kennedy. Nei prossimi giorni pubblicheremo il bando per l’affidamento di piscina e Palazzetto".