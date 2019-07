Incontro De Mita - De Luca: asse per aree interne Approfondimento su progetto pilota Alta Irpinia: già stanziati 30 milioni, previsti altri fondi

Si è svolto ieri un incontro tra il Presidente Ciriaco De Mita e il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del quale vi è stato un approfondimento sui temi che riguardano lo sviluppo delle aree interne e specificamente il progetto pilota dell'Alta Irpinia, coordinato dallo stesso De Mita. Per tale progetto la Regione Campania ha già stanziato 30 milioni di auro (investimento che riguarda trasporti, sanità, cultura e turismo), e si è deciso di reperire ulteriori risorse per ampliare il finanziamento complessivo .

In particolare è stata ravvisata la necessità di un'azione specifica per il recupero e la fruizione dei beni culturali, con la creazione di un Museo diffuso del territorio, e di individuare l'Azienda Forestale come struttura manutentiva e di valorizzazione del patrimonio boschivo dell'intera area. Si è concordato infine di tenere su questi temi una iniziativa pubblica dopo l'estate nel territorio dell'Alta Irpinia.