Piano di rientro, corsa contro il tempo per l'approvazione Si prevede una maxi assise consiliare tra il 20 e il 22 agosto

I lavori consiliari riprenderanno lunedi 12 agosto quando il vice presidente del consiglio comunale Ferdinando Picariello ha convocato la conferenza dei capigruppo.

All'ordine del giorno ci sarà la costituzione delle commissioni consiliari, rimandata dopo l'ultima seduta fiume in aula quando furono discusse le linee programmatiche del sindaco Festa.

Il prossimo consiglio dovrebbe essere programmato per il 16 agosto e in seconda convocazione per lunedì 19 agosto. E comincerà la corsa per l'approvazione del piano di rientro triennale predisposto dal commissario Giuseppe Priolo e dai sub-commissari D'Agostino e Ricciardi, alla base della procedura di pre-dissesto a cui bisognerà dare il via libera, pena il default, entro il 23 agosto. In questo senso potrebbe essere convocata una maxi assise tra il 20 e il 22.