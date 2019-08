Caos Commissioni, Urciuoli chiede consiglio urgente Per conoscenza scrive anche al Ministro degli Interni

Il consigliere comunale Luigi Urciuoli invia una nota al Prefetto di Avellino, al Sindaco del Comune di Avellino, al Segretario Generale del Comune di Avellino e per conoscenza al Ministero degli Interni per chiedere un consiglio comunale urgente sulla composizione delle commissioni.

Di seguito la nota di Urciuoli.

Il sottoscritto Luigi Urciuoli consigliere comunale, visto l’esito infruttuoso della seduta del consiglio comunale del 16 u.s. con all’ordine del giorno la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti; che detto esito infruttuoso è stato determinato da discussioni fondate su false comunicazioni in merito alla richiesta di parere inviate a Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino e alla artata sostituzione di documento diverso da quello concordato in sede di conferenza di capigruppo; tenuto conto dei tempi indicati nella diffida prefettizia, notificata anche al sottoscritto, per l’adozione della delibera - salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 pena lo sciogli mento del Consiglio Comunale; chiede a tutte le autorità competenti, la convocazione urgente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, con all’ordine del giorno -costituzione delle commissioni consiliari permanenti particolarmente importanti in questa fase, quella al bilancio e del controllo degli atti, a fornire al Consiglio una idonea base informativa e di controllo al fine di poter esprimere consapevole decisione.