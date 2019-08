Consiglio di fuoco sui conti, scoppia la bagarre in aula Respinta la richiesta di Urciuoli, è scontro tra Maggio e opposizioni

In Consiglio comunale arrivano le pratiche economiche e finanziarie. L'assise si è riunita dalle 16 a Palazzo di Città per esprimersi sul piano di riequilibrio pluriennale del predissesto e sulla salvaguardia degli assestamenti di Bilancio. Le scadenze sono stringenti ma il clima è già molto teso.

L’approvazione del piano di riequilibrio è indispensabile per evitare il fallimento. Nel contempo bisogna evitare il rischio commissariamento: la Prefettura ha già inviato una diffida al Comune (gli assestamenti andavano approvati entro il 31 luglio).

In apertura di seduta inevitabile la coda di polemiche che ha segnato l'ultimo consiglio quando non si è riusciti a votare sulla composizione delle commissioni consiliari.

Il consigliere Cinque Stelle Luigi Urciuoli è stato attaccato duramente dal presidente Ugo Maggio: “Lo scorso consiglio abbiamo assistito ad un vero e proprio teatrino. Lei mi ha offeso e ha mancato di rispetto a tutta la città.“Il teatrino dell'ultimo consiglio può tornare utile solo a qualche consigliere in cerca di pubblicità” ha dichiarato”.

Ma Urciuoli non ci sta a indossare i panni del il capro espiatorio. “Maggio non mi ha tutelato e oggi si dice che le commissioni non sono state formate per colpa mia”.

Ne è seguito un botta e risposta dai toni molto forti, è scoppiata la bagarre. Il consigliere Carmine Montanile minaccia di lasciare l’Aula.

Si vota la richiesta di sospensione mossa da Urciuoli. Il consiglierei aveva scritto al Prefetto, al sindaco, al segretario e al Ministero dell’Interno, chiedendo una urgente convocazione per approvare le commissioni prima delle pratiche sul bilancio. La richiesta è respinta.

A questo punto si passa all'esame dei conti.

La parola passa all’Assessore alle Finanze, Enzo Cuzzola, per gli assestamenti di Bilancio. Stando a quanto afferma l'assessore "La massa passiva è di 44 milioni, ma il dissesto è stato escluso dai commissari. La legge di bilancio di fine anno ha previsto la determinazione di un piano di riequilibrio nato dalla percentuale tra i debiti e spesa corrente. Per il Comune di Avellino il rapporto è pari all’80%, dunque secondo le previsioni ci vorranno 15 anni per recuperare il passivo. Nel giorno dell’insediamento abbiamo adottato la delibera per il piano di rientro, questa scelta lascia tranquilli rispetto alla salvaguardia degli equilibri. Chiedo attenzione rispetto ai numeri, si vota la scelta che segnerà il futuro della città".

