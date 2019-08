Festa risponde a Cipriano: "Non confondiamo Pd e Comuine" E sull'emergenza rifiuti "avverte" Irpiniambiente: Non resteremo a guardare

“Un gesto apprezzabile che condivido soprattutto nella parte in cui si chiede di evitare la litigiosità in Consiglio”.

Cosi il sindaco Gianluca Festa commenta la lettera di Luca Cipriano che lo invita a riaprire un dialogo. “Ma è altrettanto evidente – ha proseguito Festa a margine della conferenza sugli aiuti ai commercianti – che il mio riferimento deve essere la maggioranza che mi sostiene in modo coeso e convinto ma non chiuderemo la porta a proposte condivisibili dell'opposizione. L’importante è non mischiare il partito con l’attività amministrativa: teniamo fuori da quest’aula le vicende partitiche”.

Festa poi è tornato sui disagi che potrebbero profilarsi in città a causa dell’emergenza regionale sui rifiuti: "Il decoro e la pulizia prima di tutto. "E' evidente che il Comune di Avellino che rappresenta nel pagamento mensile il socio di maggioranza di Irpiniambiente non debba essere penalizzato perché su un bilancio di circa 50 milioni di euro la città ne paga 14 ma siamo certi che la contrazione della raccolta non avverrà. In caso contrario non resteremo certo a guardare”.